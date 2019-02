Premier League, c'è la doppietta di Higuain nella manita del Chelsea all'Huddersfield

Il Chelsea si lascia alle spalle il pesante ko per 4-0 di Bournemouth, sconfiggendo, allo Stamford Bridge, per 5-0 l'Huddersfield. Per la squadra di Maurizio Sarri vanno in gol Gonzalo Higuain, che firma le prime reti con la maglia dei 'Blues' al 16' e al 69', Eden Hazard al 45' su rigore e al 66' e David Luiz che chiude le marcature all'86'. In classifica il Chelsea resta quarto con 50 punti, 11 in meno del Liverpool capolista.

llTottenham ha battuto 1-0 il Newcastle nell'anticipo della 25esima giornata di Premier League. Di Son all'83' il gol partita che permette agli 'Spurs' di scavalcare momentaneamente il Manchester City al secondo posto in classifica con 57 punti, uno in più dei 'citizens' e quattro in meno del Liverpool capolista.

Ultimo aggiornamento: 18:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA