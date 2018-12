© RIPRODUZIONE RISERVATA

Penultimo posto in classifica con 13 punti, tre in più soltanto del fanalino di coda Aurora Vodice Sabaudia. Nove sconfitte, 3 vittorie e 4 pareggi, un bilancio negativo per l’Hermada che ha portato il presidente Pierpaolo Marcuzzi ad esonerare il tecnico di Fondi Fabrizio Pannozzo. Una decisione che era nell’aria, anche se presa a malincuore, considerando il rapporto che lega Pannozzo al club pontino: ha allenato dal 2016 ottenendo risultati importanti con la juniores arrivando secondo in classifica al primo anno e l’anno successivo un doppio successo vincendo il campionato con la juniores regionale e portando la prima squadra in Promozione. Un biennio caratterizzato da ottimi risultati per lui, ma questa stagione i risultati insufficienti hanno provocato il ribaltone. Al suo posto è stato scelto l’ex Sermoneta Ubaldo Stefanini, che ha lasciato ottimi ricordi a Borgo Hermada e conosce perfettamente l’ambiente. Per il mister di Roccagorga è un ritorno: era in panchina cinque anni fa sempre in Promozione, in cui centrò un positivo quinto posto, per poi trasferirsi al Sermoneta per due stagioni ottenendo due play-off consecutivi.