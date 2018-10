Henry-Monaco, rirorno al passato: «Sono molto contento e spero di raggiungere gli obiettivi»

«In prima battuta grazie al Monaco per avermi dato l'opportunità di allenare questa squadra, per me tornare qui è speciale». Queste le prime parole di Thierry Henry da allenatore del Monaco, club che lo ha lanciato da giocatore nella seconda metà degli anni '90. «Sono molto contento e spero di raggiungere gli obiettivi che ci aspettiamo -aggiunge Henry-. Non vedo l'ora di incontrare i calciatori per iniziare a lavorare tutti insieme». © RIPRODUZIONE RISERVATA