Roma, emergenza a centrocampo: dubbi per Pellegrini e Matic. Intanto la squadra fa gruppo a casa del Gallo

Scatta l’emergenza a centrocampo in vista della sfida esterna di Europa League contro l’Helsinki (giovedì ore 21). Mourinho, oltre a perdere Zaniolo per squalifica, rischia di doversi privare anche di Pellegrini che ha accusato un dolore al solito muscolo della coscia. Ieri si è sottoposto a un’ecografia che non ha mostrato lesioni, oggi ne farà un’altra ma la sensazione è che possa non far parte della spedizione in Finlandia. Il freddo (3-4 gradi) e il campo sintetico potrebbero aggravare le sue condizioni in questo finale di metà stagione. Non è al massimo nemmeno Matic rimasto in panchina contro il Napoli per infortunio e subentrato solo per i restanti 13 minuti. Se recupererà giocherà lui in mezzo al campo assieme a Cristante e Camara, altrimenti spazio a Bove.

Zaniolo squalificato. Torna Zalewski

Nel 3-5-2, i terminali offensivi saranno Abraham e Belotti, anche in questo reparto alternative valide non ce ne sono: Zaniolo è squalificato, Dybala è infortunato, Shomurodov non ha la piena fiducia di José ed El Shaarawy è un esterno. A proposito, se Spinazzola non sarà in forma spazio al Faraone a sinistra come accaduto contro la Sampdoria. A destra, invece, tornerà Zalewski che ha recuperato dall’indisposizione che lo ha tenuto in infermeria contro gli azzurri. Karsdorp non i 90 minuti nelle gambe a causa dell’infortunio al ginocchio rimediato un mese fa.

A casa del Gallo

Non solo campo, ma anche relax. Ieri sera la Roma ha fatto gruppo per la festa di compleanno di trent’anni della moglie di Belotti, Giorgia. Presenti Mancini Cristante, Pellegrini e Spinazzola. Un party a tema “gold”, con tanto di torta dorata e uno spazio dedicato in cui scattare foto ricordo. Assieme alla coppia anche la figlia di un anno e mezzo Vittoria in attesa che tra quattro mesi nasca la sorellina Benedetta. Un modo per allontanare la tensione da campionato e coppa e affrontare con la mente sgombra il tuor de force fino al 13 novembre.