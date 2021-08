Hellas Verona-Inter alle 20.45 diretta LIVE: formazioni e dove vederla

Venerdì 27 Agosto 2021, 15:55 - Ultimo aggiornamento: 16:25

La seconda partita della 2/a giornata del campionato di Serie A 2021/2022 si disputerà alle ore 20.45 tra Hellas Verona e Inter, allo stadio Bentegodi. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 3 a 2 patita contro il Sassuolo a Reggia Emilia, dopo esser stati in svantaggio per quasi tutta la partita, mentre gli uomini di Simone Inzaghi hanno esordito con un roboante 4 a 0 tra le mura amiche contro il Genoa, mandando a segno quattro giocatori diversi e non facendo rimpiangere, almeno per i primi 90' minuti, le cessioni importanti che la proprietà ha dovuto fare durante un'estate molto complicata. La partita sarà diretta dal fischietto piemontese Gianluca Manganiello.

Hellas Verona-Inter, le probabili formazioni

Mister Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno a centrocampo del metronomo Miguel Velos, out per squalifica, e quindi metterà in campo il duo Tameze-Hongla. La punta centrale titolare dovrebbe essere Kalinic, che però verrà insidiato durante la partita dal neoarrivato Simeone, che si deve ancora adattare all'ambiente e ai dettami nel dnuovo tecnico. Al fianco del croato correranno da una parte Zaccagni (autore di una inutile doppietta a Reggio Emilia) e dall'altra Barak, mentre i tre centrali dovrebbero essere Dawidowicz, Gunter e Ceccherini.

I campioni d'Italia in carica invece presenteranno una sola modifica rispetto all'undici di partenza della prima di campionato. Il ritorno di Lautaro Martinez dalla squalifica dovrebbe infatti levare la maglia da titolare a Sensi, nonstante l'ottima prestazione all'esordio dell'ex Sassuolo. A fargli compagnia nel reparto avanzato ci sarà ovviamente Edin Dzeko, con cui proverà a fare prove generali di adattamento in partite ufficiali. Darmian si tiene ancora stretto la fascia destra, ma Dumfries scalpita dalla panchina per dimostrare che il dopo-Hakimi non è poi così buio. Confermati anche i tre centrali di difesa, e anche le due mezzali saranno ancora Calhanoglu e Barella.

VERONA (3-4-3): Pandur; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Casale, Tameze, Hongla, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Eusebio Di Francesco

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Simone Inzaghi

Dove vederla in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in coesclusiva Dazn e Sky, e quindi sarà visibile sia online sul sito ufficiale del colosso inglese, sia attraverso la specifica app su dispositivi mobile. Per quanto riguarda invece Sky, i canali di riferimento per gustarsi il match saranno Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213).