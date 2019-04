Tottenham-City, stagione a rischio per Harry Kane: «Torno più forte di prima»

«Dispiaciuto per essere uscito per infortunio, ma ogni battuta d'arresto è una possibilità di tornare più forte che mai. Grande finale dai ragazzi per andare avanti e vincere!». Con queste parole via Instagram l'attaccante del Tottenham, Harry Kane, si complimenta con la squadra per il successo sul Manchester city in Champions League. Il giocatore si è infortunato alla caviglia e dovrà sottoposri ad ulteriori accertamenti per capire l'entità dell'infortunio. L'attaccante rischia di chiudere qui la stagione dopo l'infortunio alla caviglia sinistra l'uscita al campo in stampelle. «Speriamo non sia un grosso problema ma potrebbe perdersi il resto della stagione», ha detto a fine gara il tecnico Mauricio Pochettino.

L'infortunio di Kane preoccupa Pochettino, non solo per la sfida di ritorno con il City ma per il proseguo della stagione. Il calciatore inglese potrebbe aver finito l'annata, per seri problemi alla caviglia. L'altra sera è uscito dal campo zoppicando e dallo stadio con le stampelle.