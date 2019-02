Handanovic para, ma non basta. Nainggolan errore fatale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

HANDANOVIC 7.5Attento su due tiri, uno per tempo, di Immobile. Al minuto 88 ipnotizza Caicedo e salva l’Inter.D’AMBROSIO 5.5Va in difficoltà appena gli avversari lo puntano, ma cresce nella ripresa.MIRANDA 6La Lazio pressa molto, ma il brasiliano non si fa sorprendere.SKRINIAR 7Lo slovacco è il solito muro insuperabile. L’unica vera nota lieta di questa Inter.ASAMOAH 5Non è più il giocatore di inizio stagione.GAGLIARDINI 4.5Non ne combina una giusta. Già ammonito resta, nell’intervallo, negli spogliatoi.BROZOVIC 6Il croato corre tantissimo e non viene aiutato da nessun compagno di reparto.JOAO MARIO 5Gioca perché Borja Valero si fa male nel riscaldamento. Una brutta prestazione.POLITANO 5Non lascia il segno come è successo in altre occasioni.ICARDI 6Dovrebbe essere il trascinatore di questa squadra.CANDREVA 4.5Fallisce un gol clamoroso al 17’ della ripresa.VECINO 5.5Prova a dare una spinta in più alle manovre offensive dell’Inter.LAUTARO MARTINEZ 4.5In pieno recupero sbaglia un gol già fatto.NAINGGOLAN 4,5Entra, incide poco e sbaglia il rigore decisivo.SPALLETTI 6Ce la mette tutta, cambiando l’Inter in più occasioni. Ora testa al Bologna.