Hamsik va al Dalian in Cina: lunedì la firma, a lui nove milioni

Marek Hamsik in Cina? L’affare sembra sempre più vicino con il capitano azzurro, questa sera titolare nel match contro la Sampdoria, vicino a lasciare Napoli dopo dodici anni di permanenza. Lo slovacco, secondo quanto riportato da Sky Sport, entro lunedì firmerà per il club cinese del Dalian Yifang, squadra che tra le sue fila conta già Carrasco e Gaitan. Oggi le parti avrebbero definito il tutto: affare da 15 milioni per il club azzurro, 9 milioni più bonus per 3 stagioni al giocatore.

Quella di stasera, dunque, potrebbe essere stata ultima di Hamsik con il Napoli, come confermato anche da Carlo Ancelotti. C’è una trattativa in corso da valutare con Marek. La squadra ha un grande rispetto per lui, se c’è la volontà di fare una esperienza diversa potrebbero accontentarlo. Non nascondiamo niente, la società è attenta a tutti gli aspetti. Da parte mia e del club, c’è la voglia di accontentare il calciatore, si è aperta una trattativa perché c’è la sua volontà di andare».



