Sebastian Haller ha un tumore ai testicoli: dramma per il nuovo attaccante del Borussia Dortmund

L'attaccante del Borussia Dortmund Sebastien Haller, acquistato in estate dall'Ajax, ha dovuto lasciare il ritiro del Borussia Dortmund a Bad Ragaz, in Svizzera, a causa di una malattia ed è già tornato in Germania. Il 28enne nazionale della Costa d'Avorio dopo l'allenamento di lunedì mattina aveva lamentato di non sentirsi bene. Nel corso di esami medici intensivi, è stato scoperto scoperto un tumore ai testicoli. Nei prossimi giorni si svolgeranno ulteriori esami presso un centro medico specializzato.

Haller, tumore ai testicoli

«Questa notizia di oggi è stata uno shock per Sebastien Haller e per tutti noi. L'intera famiglia del Borussia Dortmund augura a Sebastien una completa guarigione il prima possibile e spera di poterlo riabbracciare presto. Faremo tutto il possibile per assicurarci che riceva il miglior trattamento possibile», ha dichiarato il direttore sportivo del BVB Sebastian Kehl. Il Borussia Dortmund chiede che venga rispettata la privacy del giocatore e della sua famiglia e che non vengano fatte domande.