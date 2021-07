Hakimi salta l'amichevole con il Psg: è positivo al Covid

Sabato 17 Luglio 2021, 12:43

Neanche il tempo di arrivare a Parigi e di presentarsi alla sua nuova squadra, il Paris Saint Germain ovvio, che Achraf Hakimi deve saltare la prima amichevole perché positivo al Covid. Non è la prima volta per il terzino marocchino, campione d'Italia con l'Inter che l'ha venduto per 60 milioni di euro più bonus e che già a ottobre aveva avuto problemi con il virus, perché era stato contagiato, o per lo meno così pareva, e nel giro di poco tempo si era invece negativizzato.