Telecamere sulla fascia. Servirà il replay per seguire ogni loro accelerata. Lazzari a destra e Hakimi a sinistra, Inter-Lazio non si gioca solo davanti alla porta. Lo sa bene Inzaghi, che ieri ha catechizzato la squadra in un’analisi video di mezz’ora. Lui aveva visto la formazione di Conte già nella semifinale contro la Juve in Coppa Italia, studia tutto nel dettaglio da martedì sera. Hakimi è l’arma nerazzurra attualmente più pericolosa, mette i brividi con velocità e potenza. Ecco perché Marusic, col suo fisico, avrà meno libertà e dovrà badare sopratutto alla fase difensiva. Radu lo aiuterà sui raddoppi, ma con la massima attenzione agli inserimenti di Barella. La Lazio cercherà di sfondare più al centro e sulla destra. Lazzari su Young ha il dovere di mettere all’Inter la stessa paura: ha altre caratteristiche, ma diventa imprendibile quando sguscia verso l’area. Inzaghi non prepara comunque una gara d’attesa. Sta migliorando in qualche sbavatura, ma non ha certo la stessa solidità della Juve in difesa. I biancocelesti devono attaccare per proteggere la porta di Reina, aiuto regista. Ieri sera è tornato pure Strakosha dalla Germania, ma ancora non sarà della trasferta.

SCELTE

Tornerà invece subito a Milano, il neoacquisto Musacchio. Lui conosce bene l’Inter e San Siro, forse per questo Inzaghi può premiarlo. L’ex milanista ieri è stato provato fra i titolari a Formello, Patric spera di riprendersi il posto, ma al tecnico non è piaciuto come si è fatto squalificare (per la gara col Cagliari) a Bergamo. Musacchio insomma è favorito, riecco Acerbi al centro con Radu, dopo due giorni di riposo forzato. In mediana l’amuleto Milinkvovic, Leiva e Luis Alberto. Lo spagnolo è forse il fantasista che manca proprio all’Inter nel confronto. Ha già segnato sei gol, ma deve ancora sbloccarsi negli assist, dopo esser stato il migliore dello scorso campionato. Allora Conte c’aveva fatto più d’un pensiero, chissà che domani non diventi il più grande rimpianto. Come Correa, che fu scartato e domani cercherà di far male insieme a Immobile in attacco.

RADUNO DEI TIFOSI

Uno a uno dell’andata e palla al centro. I tifosi oggi alle 16 infuocheranno la partenza del pullman nel benzinaio accanto al centro sportivo di Formello. Già ieri però molti hanno chiesto alla Lazio di vendicare proprio l’espulsione di Ciro. Nessuno ha dimenticato la simulazione di Vidal che costrinse Guida a estrarre verso Immobile il rosso. Condiviso e ricondiviso sui social in questi giorni il video del cileno a terra con un occhio aperto: «Ricordatevi questo momento, prima di entrare in campo». L’ex Barcellona era in dubbio per il ginocchio, ma pare abbia recuperato.

