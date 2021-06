Sabato 26 Giugno 2021, 14:44 - Ultimo aggiornamento: 16:06

Una cena da 500 mila euro, con mancia da 30 mila. Incredibile. Impossibile. Non per Erling Haaland, il giocatore che continua ad infrangere record, anche fuori dal campo. L'attaccante classe 2000 del Borussia Dortmund sta scrivendo una carriera incredibile in campo macinando primati su primati, ma l'oggetto dei desideri di mercato del Real Madrid ha deciso di dare spettacolo anche fuori. Poi l'asso norvegese replica su Twitter: «Penso che abbiano dimenticatoil piatto principale: è una fake news».

...I think they forgot the main courses🤡🤦🏼‍♂️ Fake news https://t.co/sCYhKHCCzQ — Erling Haaland (@ErlingHaaland) June 26, 2021

Haaland, cena con champagne

Nella vacanza a Mykonos, dove di certo non passa inosservato con il suo look stravagante, stando al racconto di un tabloid greco il norvegese avrebbe dunque speso 500mila euro nel giro di cinque ore al ristorante con tanto di mancia da 30mila euro. Cifre da far impallidire, se fosse vero, anche Cristiano Ronaldo e Messi.

Il quotidiano sportivo greco Sportime ha scritto che il pesante addebito per la sua cena è stata accumulata nel corso di cinque ore e che anche il personale è stato «generosamente ricompensato».

«Haaland, che guadagna circa 140.000 euro a settimana nel suo club, ha avuto un po' di tempo libero dopo che la Norvegia non è riuscita a qualificarsi per Euro 2020», scrive il tabloid. E non c'è dubbio che abbia «festeggiato in grande stile». La mancia corrisponde a circa il 6% del costo complessivo, al di sotto del 10% consigliato.

Erling Haaland 'racks up €500,000 bill and leaves €30k tip' at popular Mykonos beachside restaurant https://t.co/DFwhaFIiXR — MailOnline Sport (@MailSport) June 26, 2021

Haaland era stato a Nammos, un elegante complesso sulla spiaggia composto da una zona commerciale di lusso, un ristorante di pesce e un bar. L'hotspot è descritto come un luogo d'incontro «per le celebrità dell'isola». Secondo i giornali locali, sono state consumate quattro bottiglie di Cristal Vintage, oltre a piatti speciali.