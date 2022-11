Guti, l'ex calciatore del Madrid diventa nonno a 46 anni: la figlia Zayra è incinta

José María Gutiérrez (Guti) ex calciatore del Real Madrid diventerà nonno a soli 46 anni. La figlia avuta con Aramtxa de Benito, Zayra, 22 anni, ha infatti annunciato di essere incinta di Miki Mejias, con cui è fidanzata da 2 anni.

L'annuncio: «Siamo felici»

Zayra Gutierres ha annunciato di essere incinta da 17 settimane sul suo profilo Instagram, condividendo una foto con il suo ragazzo e la pancia ben invista con la scritta: «Ciao ragazzi, volevamo condividere questa notizia che non potrebbe rendere entrambi più felici. Aspettiamo il nostro primo bambino , siamo molto emozionati, molto felici e, soprattutto, desiderosi di vivere tutte le tappe che ci vengono incontro adesso. Non posso essere più felice con il papà che ho scelto, di cui sono innamorata e che è felice ogni volta che vede la mia pancia, grazie amore mio per avermi dato il meglio che qualcuno ha saputo darmi in questa vita, io sono sicuro che saremo bravissimi genitori, ti amo». Poco dopo ha condiviso anche la foto di un'ecografia del bimbo. La nascita è attesa per la primavera.

Zayra e Miki, la storia d'amore

Zayra e Miki si sono conosciuti nel 2017, quando lui usciva con una sua amica. Poco dopo però è scoppiato l'amore e i due sono andati a convivere in breve tempo. La mamma di Zayra, la conduttrice spagnola Arantxa de Benito ha detto in un'intervista che apprezza il ragazzo di sua figlia. La de Benito aveva sposato il calciatore del Real Madrid José María Gutiérrez 'Guti' il ​​22 giugno 1999 e dopo dieci anni insieme (e diverse crisi) hanno confermato il divorzio nella primavera del 2009. Ora diventeranno nonni per la prima volta. Lui ha 46 anni e lei 53.

