Cambio alla guida tecnica del Guidonia. In un comunicato la società ha annunciato il divorzio dal tecnico Nicola Antognetti, ma non il sostituto. Domenica contro il Vicovaro in trasferta forse andrà un dirigente. Il Guidonia occupa il quattordicesimo posto in classifica nel girone B di Promozione ed è in piena zona play-out. Domenica scorsa ha perso 3-1 in casa contro il Settebagni.«Il Guidonia ringrazia Nicola Antognetti - dice il comunicato - per il lavoro svolto fino ad oggi con grande professionalità con la prima squadra che milita nel campionato di Promozione. Il presidente Giuseppe Bernardini, il direttivo e lo staff sono concordi nell’affermare di aver visto un grande impegno da parte del mister durante tutti i giorni. Il Guidonia ha scelto di cambiare la guida tecnica per questo finale di stagione e a breve comunicherà il nuovo allenatore. A Nicola Antognetti un sincero in bocca al lupo per un futuro ricco di soddisfazioni, ribadendo la massima stima nei suoi confronti».