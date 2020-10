© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre i calci di rigore concessi, nel turno di campionato giocato in questo fine settimane (e non completato), che confermano la tendenza di questa stagione, che è quella di non punire i cosiddetti “rigorini”. Sono otto, finora, i falli in area puniti con il calcio di rigore, una media di 1 ogni 4 gare, molto distante da quella registrata nella seconda fase del campionato, quella post-lockdown. Piuttosto, ieri sono arrivate due espulsioni in una sola partita. Le ha decretate in Lazio-Inter Marco Guida, uno degli arbitri con il cartellino rosso più facile. Il campano (dopo Maresca, un altro direttore di gara dello stesso territorio per la Lazio) ha prima espulso Immobile per un fallo di reazione (anche se in realtà il colpo a Vidal non è andato a segno) e per un intervento duro di Sensi, con quest’ultima decisione che ha molto il sapore della compensazione, la scelta peggiore per un direttore di gara che non è convinto della propria decisione.Guida, internazionale come Maresca, non sembra dunque iniziare con il piede giusto la stagione che, in teoria, dovrebbe lanciarlo al fianco di Orsato, sul podio dei migliori arbitri italiani. Al momento, in cima c’è Daniele Doveri, che ieri sera avrebbe dovuto dirigere Juventus-Napoli e che, invece, è dovuto tornare a Roma senza poter dirigere il big-match della giornata (insieme ai suoi colleghi di designazione ha atteso i canonici 45’ minuti, effettuando le procedure pre-gara come da regolamento) per poi scrivere nel proprio rapporto della mancata presentazione di una delle due squadre, il Napoli appunto. A termini di regolamento, se non verrà riconosciuta la causa di forza maggiore, il giudice sportivo oltre a dare lo 0-3 a tavolino al Napoli, punirà con un punto la squadra partenopea. Con Orsato in stand by (deve ancora debuttare in serie A) Doveri è una garanzia per Rizzoli, che sta utilizzando molto le giovani leve, identificabili negli arbitri dell’ex Can B. I risultayi, al momento, sono confortanti, segnale che la divisione della due Can è stata un vero tappo alla crescita della classe arbitrale, troppo adagiata su una classe d’età che oggi è andata in pensione. L’ultimo rappresentante di questa serie di big, è stato Gianluca Rocchi, che venerdì scorso ha iniziato il suo nuovo lavoro di coordinamento tra Aia e società, andando a visitare (spiegando e rispondendo ai quesiti) i calciatori della Lazio.