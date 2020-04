E' morto Sergio Guenza, storico allenatore della Lazio e della Nazionale femminnile

È morto Sergio Guenza, storico allenatore della Lazio Femminile ma soprattutto della Nazionale azzurra che ha guidato in diversi momenti della sua carriera da allenatore. Dopo aver giocato nelle giovanili della Lazio, vincendo anche uno scudetto Cadetti, ha iniziato la carriera di allenatore che lo ha visto sedere sulla panchina della nazionale femminile prima dal 1979 al 1981 e poi dal 1989 al 1998, partecipando a 3 campionati europei ed al Mondiale del 1991.



Il RICORDO DI PATRIZIA PANICO

Appena appresa la notizia Patrizia Panico ha voluto rendere omaggio all'allenatore che l'ha fatta debuttare in Nazionale. "Immensamente grata per avermi reso una giocatrice da bosco e da riviera"

