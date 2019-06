Guardiola smentisce ancora le voci: «Se non mi mandano via resto al City»

Guardiola resterà al City. Per quest'anno, per lo meno. Secondo quanto ha rivelato , infatti, lo 'Daily Stars', l'allenatore catalano dei Citizens avrebbe in mente di lasciar la panchina di Manchester per prendersi un anno sabbatico l'anno prossimo. Nonostante il contratto firmato nel maggio del 2018 che lo lega agli inglesi fino al 2021, Pep, se dovesse riuscire a vincere la Champions League, lascerebbe Manchester.



Ma Pep Guardiola prova a zittire le voci mai sopite che lo vorrebbero in procinto di lasciare i Citizens per accasarsi alla Juventus. Ed esclude anche l'ipotesi di un anno sabbatico alla fine di questa stagione«Ho due anni di contratto con il Manchester City: se non mi mandano via, resterò. Non prendo anni sabbatici - ha aggiunto nell'intervista pubblicata dal Mundo Deportivo, riferendosi alle indiscrezioni pubblicate oltre Manica -, le notizie escono, si copiano e non si verificano».

Ultimo aggiornamento: 16:40

