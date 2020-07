© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il viaggio in Italia diha dato un forte impulso alla, ma servirà ancora uno sforzo da parte del club inglese per arrivare a dama. L'ultima offerta da circa 60 milioni di euro non accontenta infatti: il patron azzurro pretende una cifra superiore ai 70 milioni di euro per cedere il suo roccioso difensore. I contatti sono tuttavia continui e i buoni rapporti tra le parti possono agevolare la buona riuscita di un affare sempre più caldo. Koulibaly piace anche allo United, mentre sul taccuino dei Citizens c'è anche Skriniar. Lo slovacco non ha convinto nella difesa a tre e Inter è pronta a venderlo per circa 50-60 milioni.Tornando a, il procuratore ha in agenda un nuovo incontro con il Milan per Rebic e Jovic. Il primo, in prestito biennale, vuole rimanere a Milano e spera che il club rossonero possa riscattarlo con anticipo e riformare la coppia d'attacco con un il suo storico amico. Cioè con quelscaricato dae in odore di partenza. Il serbo è stato seguito pure dal Napoli ma per il reparto offensivopunta ancora tutto su Osimhen. Forte dell'accordo con il Lille sulla base di 60 milioni di euro (con Ounas valutato 25 milioni pronto a fare il percorso inverso in un secondo momento), la società campana sta cercando di ottenere in tempi brevi il sì definitivo del nuovo agente del classe '98, William D'Avila.