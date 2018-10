Guardiola: «Lopetegui? Dispiace per l'esonero ma i risultati erano negativi»

«Quando hai risultati negativi non puoi continuare in piazze come Barcellona o Madrid. O vinci tante partite di fila o non ti danno modo di continuare». L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, commenta così l'esonero di Julen Lopetegui da parte del Real Madrid. «Mi dispiace per Julen, perché è un amico, una persona eccezionale -aggiunge l'ex tecnico del Barcellona-. Abbiamo giocato insieme in maglia blaugrana e avevamo un rapporto eccezionale. Questo è il calcio purtroppo, nessuno può evitarlo».

