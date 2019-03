«Sto bene al City, me ne andrò solo se mi licenziano». Chiude così alle voci di mercato che lo vorrebbero l'anno prossimo sulla panchina della Juventus il tecnico spagnolo del Manchester City, Pep Guardiola. «Non capisco perché escano fuori queste voci che mi vorrebbero alla Juventus», prosegue il 48enne ex centrocampista del Barcellona al termine della sfida di Premier League che ieri sera ha visto i 'citizens' battere per 3-1 il Watford.







