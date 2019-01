Guardiola batte Klopp e punta la vetta: 2-1 del Manchester City al Liverpool

Campionato inglese riaperto. Il Manchester City vince 2-1 contro il Liverpool nel posticipo della 21esima giornata di Premier League. All'Ethiad Stadium ha la meglio la squadra di Guardiola, che fin dai primi minuti mette in campo grande intensità. Aguero apre le marcature nel primo tempo, Firmino ristabilisce l'equilibrio nella ripresa prima del gol di Sane che chiude il match. Il successo permette ai Citizens di accorciare le distanze sui Reds, ora distanti quattro punti. Guardiola esulta al termine dell’incontro e guarda con fiducia al 2019: non solo per aver vinto il confronto a distanza con Klopp, tecnico del Liverpool, ma anche per aver allontanato la crisi di dicembre (in cui aveva rimediato tre sconfitte) e per essersi avvicinato ancora di più alla vetta della classifica. © RIPRODUZIONE RISERVATA