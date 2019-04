Inka Grings prima tecnico donna in Germania: allenerà lo Straelen

La ex bomber della nazionale tedesca femminile Inka Grings è il nuovo tecnico della squadra maschile del SV Straelen, che milita nella quarta divisione in Germania. La quarantenne diventa così la prima donna di sempre alla guida di una squadra maschile nelle prime quattro leghe tedesche. «Sono felice che Inka abbia accettato, ha molte energie e ora potrà rimboccarsi le maniche», ha detto Hermann Tecklenburg, presidente del club che occupa il 13° posto della divisione occidentale del campionato regionale, in vista della prima sessione di allenamento della squadra sotto la guida di Grings in programma stasera. Tecklenburg, sposato con la ct della Germania femminile Martina Voss, ha spiegato di conoscere Grings da 20 anni e di avere già raggiunto un accordo con lei per il ruolo di direttore sportivo dalla prossima stagione. I risultati sotto le aspettative della squadra e l'esonero del precedente allenatore hanno poi spinto il numero uno del club a chiedere alla ex giocatrice di assumere la guida della squadra. La Grings, ex attaccante, vanta 96 presenze e 64 gol con la maglia della Germania tra il 1996 e il 2012 ed è la migliore bomber di sempre della Bundesliga con 314 reti all'attivo. Da allenatrice ha guidato la squadra femminile del Duisburg che milita nel massimo campionato tedesco.

