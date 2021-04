Griezmann diventa papà per la terza volta: tutti i figli dell'asso del Barcellona nati lo stesso giorno, l'8 aprile

Due figli che nascono lo stesso giorno dello stesso mese a distanza di qualche anno è una coincidenza, se però succede anche con il terzo allora è qualcosa che ha dell'incredibile. Antoine Griezmann, attaccante del Barcellona, con un post su Twitter ha fatto sapere di essere diventato papà per la terza volta. La moglie Erika Chopena ha dato alla luce una bimba. Alba, questo il suo nome, è nata l'8 aprile come Mia che ieri ha compiuto 5 anni e Amaro che ne ha festeggiati 2.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Griezmann entra nel fantacalcio con la blockchain di Sorare:... CHAMPIONS LEAGUE Il Barcellona domina, ma stavolta niente remuntada: 1-1 e Psg ai... CHAMPIONS LEAGUE Piqué contro Griezmann, lite durante Barça-Psg: ecco... LE PAGELLE Barcellona-Juve, le pagelle: Ronaldo show, ​Messi è... REGNO UNITO Gran Bretagna fuori dal lockdown in 4 fasi, si parte l'8 marzo:... USA Usa, madre condannata per l'omicidio dei 4 figli: forse morti per...

🍼 Alba Griezmann 8 avril 2021 à 10h24. ❤️ — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) April 8, 2021

Il campione del mondo francese, dopo essere diventato padre della primogenita,nel 2016, segnò un gol nella partita tra l'Atletico Madrid e l'Espanyol che le dedicò. Tre anni dopo, quando era già un giocatore del Barcellona destinò la rete segnata contro il Celta Vigo al secondogenito. Sabato prossimo la sua squadra giocherà il 'Clasico' contro il Real Madrid una partita ad alta rivalità e determinate per il destino in Liga. Se il detto 'non c'è due senza tre' ha un qualche valore, e con Antoine pare lo abbia, il gol da dedicare ad Alba è d'obbligo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA