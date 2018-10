Griezmann: «Il Pallone d'Oro 2018 lo merita un francese»

Antoine Griezmann, il giorno dopo essere stato inserito fra i 30 calciatori che hanno ricevuto le nomination per il Pallone d'Oro 2018, rilancia. L'attaccante transalpino dell'Atletico Madrid, parlando a France Football, ribadisce la propria candidatura. «Quest'anno ho vinto la Supercoppa europea, l'Europa League e il Mondiale - osserva 'Le petit diablè -. Nelle scorse ore ho parlato del possibile paragone con Messi e Cristiano Ronaldo non per caso. Mi rendo conto che è difficile avvicinarli ma, in riferimento all'anno solare in corso, la cosa è possibile. Certo, più in generale, loro segnano 50 gol a stagione, spesso vincono tutto, ma quest'anno posso dire con assoluta certezza che il Pallone d'Oro lo ha meritato un calciatore francese. Nella miglior squadra del Mondo deve esserci il migliore al mondo». Poi qualche considerazione sulla vittoria ai Mondiali in Russia. «È stato incredibile - spiega Griezmann -, non ci sono parole per spiegarlo, è una cosa che ti riempie di emozioni. Non sai bene cosa fare, a chi dare retta, i tifosi, la famiglia, i compagni...Nello spogliatoio era una follia ed è stato allora che mi sono reso conto che ce l'avevamo fatta. Guardavo a destra e a sinistra , e vedevo i miei compagni tutti impazziti con la Coppa».

