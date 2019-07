Griezmann, il caso non è chiuso: non si presenta al ritiro dell'Atletico Madrid

L'attaccante francese non si è infatti presentato oggi al ritiro del club colchoneros alla Ciudad Deportiva de Majadahonda, fa sapere 'AS' e sarà multato (si parla del 4% dello stipendio, pari a 60 mila euro). Griezmann è sotto contratto con l'Atletico fino al 2023, ma ha più volte manifestato la volontà di chiudere anzitempo il rapporto. Il suo agente aveva già fatto sapere che il calciatore non si sarebbe presentato, ricordando inoltre che secondo il contrtato di lavoro i calciatori professionisti hanno diritto a 30 giorni di ferie e Griezmann ne ha usufruiti di 26 da quando ha giocato la partita con la nazionale, Francia-Andorra. Dal 1 luglio la clausola rescissoria di Griezmann è sceso da 200 a 120 milioni di euro e per lasciare andare via il suo giocatore, l'Atletico ne pretende il pagamento integrale e in una sola tranche, mentre il club azulgrana, in un incontro avuto giovedì ha chiesto di poter pagare a rate, ricevendo un cortese rifiuto.

