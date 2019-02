Ultimo aggiornamento: 17:39

La prima di Attilio Gregori contro la prima della classe. Termina a reti bianche il big match tra Eretum Monterotondo e Valle del Tevere. Davanti ad un pubblico numeroso e incuriosito dalla venuta dell’ex tecnico della Viterbese, la capolista del girone A, impatta contro la voglia degli eretini di fare risultato. Un ottimo primo tempo di marca ospite, che al 30’ si materializza in una ghiotta occasione per Danieli che incorna di un soffio alto su corner dell’osservato di turno Gomez. Gli ospiti insistono alla ricerca del vantaggio, arrivando ad impegnare Alessandri con le conclusioni di Jammeh e Fiorentini. L’Eretum risponde al 40’ con un tiro al volo di Mereu che sfiora l’incrocio dei pali. La ripresa fa da contro altare con il maggior piglio messo in campo dai gialloblu che sfiorano la rete per ben due volte, con Guidotti che manca di precisione e freddezza in entrambe le azioni. Tuttavia è la Valle del Tevere ad avere l’occasione più ghiotta con Macrì che trovata l’imbucata in area per un diagonale rasoterra sul quale Pasqui si immola salvando sulla linea fissando il match sul risultato di parità.Al termine dell’incontro, soddisfazione nelle parole del tecnico Attilio Gregori, che commenta così il suo ritorno sulla panchina gialloblu: “I ragazzi si sono comportati bene, la prestazione c’è stata e dopo soli tre giorni di lavoro è comunque positivo. Certo c’è da migliorare, a livello tattico e tecnico come è normale che sia non avendo avuto modo di stare insieme tanto tempo. Si è andato molto per forza di inerzia, c’è da trovare la frequenza delle giocate per arrivare sotto porta in maniera più incisiva. Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra che ha avuto il carattere e la forza di reggere l’urto degli avversari. Sono sincero, non li avevo ancora visti quest’anno, e va detto che sono una grande squadra”. Un pareggio che rende ottimista l’ex portiere di Roma e Genoa, tra le altre: “La prestazione di oggi lascia ben sperare per il proseguimento del campionato. Ho a disposizione una rosa importante, che lavorando con costanza, può sicuramente accelerare il passo in queste ultime dodici partite dove possiamo toglierci parecchie soddisfazioni. La strada da seguire sarà quella di dare il massimo partita dopo partita cercando di raggiungere l’obiettivo fissato ad inizio stagione dalla società, che è quello di puntare il più in alto possibile”. Spazio poi ai sentimenti per il ritorno su una panchina importante come quella della sua città: “È stata una giornata particolare dove ho vissuto sensazioni contrastanti. Tornare ad allenare, su un campo così, dove mancavo da dieci anni, è stato sicuramente un emozione che mi ha segnato, perché il calcio è e sarà sempre la mia vita”.