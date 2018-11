© RIPRODUZIONE RISERVATA

La squadra più “sbarazzina” del girone B prova a regalarsi un’altra grandissima soddisfazione. Il Tor Sapienza di mister Anselmi domenica sarà ospite del Sora capolista: in pochi si sarebbero aspettati che allo scontro diretto i capitolini arrivassero appena con cinque punti di distacco dall’attuale capolista (17 contro 22), ma questa è la realtà.«Andiamo a giocare su un campo difficilissimo – dice il regista classe 1992 Daniele Graziani – Il Sora è ancora imbattuto e in casa ha sempre vinto. Immagino che potrà contare su una cornice di pubblico entusiasta e, avendo già giocato da avversario in quell’ambiente, so che cosa vuol dire. Noi abbiamo una squadra molto giovane e potremmo pagare un pizzico di inesperienza, ma al tempo stesso gli stimoli saranno altissimi e tra l’altro andremo a giocare a Sora con la mente sgombra. Sono convinto che sarà una bella partita tra due squadre che amano proporre calcio e mi auguro che il Tor Sapienza possa mettere in difficoltà la capolista».Graziani ha segnato in Coppa, ma ancora è a secco in campionato: «Sarebbe bellissimo sbloccarsi domenica…» sorride. Il team capitolino dovrà mettere subito alle spalle la prima (e forse unica) amarezza di questo inizio stagione molto positivo. «L’eliminazione dalla Coppa (per mano del Campus Eur) potrebbe darci un contraccolpo negativo perché tenevamo a quella competizione, ma siamo vogliosi di riscattarci immediatamente».Graziani, che da tempo fa parte dei club allestiti dalla famiglia Armeni, parla del sorprendente Tor Sapienza di questa stagione: «Probabilmente questa è la squadra più organizzata dove ho giocato e al tempo stesso quella dotata del miglior “reparto giovani”». Evidente la mano dell’allenatore. «Mister Anselmi è il miglior tecnico che io abbia avuto in carriera: è maniacale nel suo modo di studiare calcio, ho un’altissima considerazione di lui e sono certo che farà strada».