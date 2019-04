Via la Var in Serie B per le semifinali e la finale dei playoff

«La Figc ha dato il via libera alla Var in Serie B per le semifinali e la finale dei playoff di questa stagione, con la possibilità di estenderla anche ai turni precedenti dei playoff e ai playout». Lo ha annunciato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del consiglio federale odierno. «Dobbiamo valutare di concerto con Uefa e Fifa la possibilità di una sperimentazione off-line per tutto il girone di andata della prossima stagione e riservarsi la definitiva introduzione nel girone di ritorno» ha aggiunto il n.1 di via Allegri, sottolineando inoltre come sia ben avviata la realizzazione della room control unica a Coverciano che «potrebbe partire nella nuova stagione 2019-20».



Si va avanti d'intesa con l'Aia anche sul progetto per la formazione di specialisti del Var «che rappresenteranno una nuova categoria con 6-7 arbitri dismessi, professionisti che hanno una formazione specializzata». Gravina ha inoltre aggiunto che «sempre con l'Aia abbiamo condiviso l'istituzione di un fondo di solidarietà al fine di accompagnare per 24 mesi gli arbitri che possono avere difficoltà a recuperare un equilibrio di vita stabile dopo la loro dismissione».

