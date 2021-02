Gravina: «Spero di riavere il pubblico negli stadi per gli Europei»

La Figc spera di riabbracciare presto i tifosi sugli spalti, magari per gli Europei della Nazionale a giugno. Ne ha parlato il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, intervistato dal TgPoste: «Mi auguro che ci possa essere una percentuale di tifosi ad accompagnare il percorso della nostra Nazionale e a godere di questo evento straordinario, che abbiamo atteso per tanto tempo anche qui in Italia e soprattutto a Roma».

Parlando in occasione della firma dell'accordo che vede Poste Italiane Top partner della Nazionale italiana di calcio, Gravina ha anche fissato un obiettivo chiaro per i prossimi Europei: «Ci manca un trofeo, ci manca davvero, sarebbe la ciliegina sulla torta alla quale dobbiamo ottimisticamente ma anche realisticamente puntare per centrare il risultato che ci manca da oltre 50 anni». Un obiettivo possibile «grazie al grande lavoro svolto da Roberto Mancini e all'armonia che si è creata all'interno del club Italia. Oggi la nostra Nazionale è tornata ad essere con la sua maglia azzurra un grande orgoglio per tutti gli Italiani».

