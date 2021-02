Gravina rieletto presidente della Figc. Battuto Sibilia col 73,45% dei voti

Gabriele Gravina sarà il presidente della Federcalcio per il prossimo quadriennio. Schiacciante il successo sullo sfidante Cosimo Sibilia numero uno della LnD. Gravina è stato rieletto con il 73,45% dei voti contro il 26,25%. Una plebiscito per il presidente già in carica per il prossimo biennio. «È il momento di allacciarsi gli scarpini e scendere in campo. Sento già il fischio dell’arbitro” il commento si Gravina che ha aggiunto: “Pra ognuno dovrà fare la sua parte. Sarà difficile e non senza tensioni. Ma noi siamo il calcio e sappiamo tirare fuori il meglio dalle situazioni più difficili».

APPROFONDIMENTI ELEZIONI FIGC Il calcio sceglie il futuro: Sibilia sfida Gravina tra tensioni e... IL RETROSCENA Coppa Italia, la finale resta a Roma in arrivo il sì della Uefa CALCIO Gravina: «Spero di riavere il pubblico negli stadi per gli...

Ultimo aggiornamento: 15:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA