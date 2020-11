Gravina, orgoglio d'Italia: «La Nazionale è il collante per il nostro Paese»

«Che può rappresentare questa Nazionale? La Nazionale ha dimostrato ancora una volta di essere un grandissimo collante per il nostro Paese sotto il profilo di una grande capacità

di abnegazione e di suscitare entusiasmo e speranza». Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, alla Rai, dopo il successo dell'Italia per 2-0 sulla Bosnia e il passaggio alle Final Four di Nations League.

«Paura di perdere l'autista della Nazionale Mancini? L'unica cosa che possiamo fare è chiudere le portiere e non far scendere l'autista. Mancini è una persona straordinaria, eccezionale, che ha grande sensibilità. L'amore che nutre verso questo ragazzi, questa squadra e il nostro Paese lo legherà ancora molto tempo a questa nazionale».

Ultimo aggiornamento: 23:25

