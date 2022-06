Dimissioni, ripescaggio e la nuova Nazionale, Gravina: «L'Italia deve ritrovare credibilità»

dal nostro inviato

BOLOGNA

A poche ore dalla sfida dell’Italia contro la Germania, in programma questa sera al Dall’Ara di Bologna per la “prima” di Nations League, è intervenuto il presidente della Figc Gabriele Gravina. Che ha voluto fare chiarezza sul momento delicato della Nazionale, in piena ricostruzione dopo l’eliminazione dal Mondiale in Qatar. Gravina ha mostrato i muscoli, ha respinto ogni ipotesi di dimissioni e ha voluto precisare i piani di lavoro per tornare a essere competitivi in campo internazionale. «Da qualche settimana - ha detto a Sky il presidente della Figc - abbiamo lanciato una nuova modalità lavorativa: dobbiamo essere tutti insieme, concentrati nel riconquistare credibilità. Un’espressione che credo vada arricchita di alcuni contenuti. Si riparte da zero? Non sono d’accordo. Il nostro è un lavoro a medio-lungo termine e lo stiamo portando avanti. Sappiamo che non è facile e che ci sono delle criticità ma la credibilità è legata ad una fase molto delicata, cioè eliminare tutto ciò che ci rende poco credibili. E qui mi allaccio al discorso ripescaggio Mondiale, che ci sta rendendo poco credibili. Il calcio ha dei vincitori e degli sconfitti. L’Italia è stata eliminata e non si è qualificata, L’Italia non parteciperà al Campionato del Mondo. Se dobbiamo lavorare perché riteniamo che le norme debbano essere cambiate lo faremo in seguito, oggi l’Italia è fuori dal Mondiale. Diamolo per acquisito perché altrimenti ci prendono in giro. Noi dobbiamo essere seri e dobbiamo essere credibili, che poi passa anche attraverso una serie di progetti a quali stiamo lavorando per consegnare al calcio anche un progetto di sviluppo sostenibile».

LA QUESTIONE DIMISSIONI

«Legare il ruolo di un’attività istituzionale al risultato di un gol o di un rigore credo che sia un’impostazione sbagliata. Vorrei soltanto far capire che cosa poteva generare un atto di dimissione a livello nazionale e internazionale: l’Italia, dopo diversi anni, è rientrata nella giunta esecutiva del Coni. Ha ottenuto 53 voti su 55, grazie al sottoscritto, ed è entrata nel comitato esecutivo della Uefa. Stiamo cercando di lavorare ad un progetto importante. Voi pensate davvero che la soluzione o l’abbandono da parte mia o di Mancini avrebbe generato degli effetti positivi o avrebbe generato effetti devastanti? Non sono legato alla poltrona, sarebbe stato molto più comodo vivere momenti di serenità e tranquillità con la propria famiglia e vivere un’estate serena. Amo affrontare i problemi e me ne assumo le responsabilità. Offrire degli alibi a soggetti che ritengono di strumentalizzare una sconfitta sportiva a ragioni di interesse personali... non rispondo, perché credo che non la meritino. Purtroppo nell'ultimo periodo la Nazionale ha dovuto affrontare molti infortuni e tanti giocatori sono, purtroppo, al limite con l'età. Bisogna ripartire».

IL FUTURO E I NUOVI GIOCATORI PER LA NAZIONALE

«Non abbiamo ragazzi selezionabili e purtroppo non siamo credibili: da un lato vogliamo centrare la qualificazione e raggiungere un risultato sportivo importante, poi dall’altra arrivano richieste ufficiali per portare gli extracomunitari da 2 a 8/10. Diventiamo poco credibili quando invece di affrontare argomenti di interesse generale, diventa centrale, da sette mesi, l’Indice di Liquidità a 0.5, del quale continuo a vergognarmi. La Germania lo ha a 1. Hanno affrontato il tema della valorizzazione dei giovani a livello di sistema. Io ringrazio la Lega di A, che ha messo a disposizione i giovani per creare un’accademia, ma forse non sarà sufficiente. La soluzione a questo problema deve essere di sistema. Se qualcuno pensa che la Federazione sia il soggetto che deve trovare da sola le soluzioni, non è possibile. Noi abbiamo un altro compito e un altro ruolo, nel trovare e mettere insieme tutti gli interessi del mondo del calcio, affinché prevalga l’interesse generale e non delle singole componenti. Sempre attraverso una metodologia di lavoro condivisa».