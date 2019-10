Gravina: «Accordo con Timvision opportunità storica»

Grazie a Timvision oggi lanciamo per la prima volta una piattaforma altamente tecnologica che ci consentirà di dare un'anima al nostro mondo e darà l'opportunità a tutti i nostri sostenitori di poter seguire le partite del calcio femminile. Questa è una iniziativa straordinaria». Sono le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, durante la conferenza stampa di presentazione della partnership con Timvision come nuovo title sponsor del calcio femminile che si è tenuta presso la sede della Figc, a Roma. «Nasce un nuovo modo di far vivere la dimensione sportiva -prosegue il presidente della Federcalcio- tutto questo consentirà di dare la possibilità a tutti i nostri tesserati di poter accedere a questa piattaforma. Grazie per aver voluto condividere questo appuntamento importante che per noi è una opportunità storica». Ultimo aggiornamento: 13:37





