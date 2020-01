Gravina fa visita a Zaniolo: «È importante per la Nazionale, gli staremo vicino»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’infortunio diha scioccato tutto il mondo del calcio, non solo quello legato alla. Il centrocampista era in rampa di lancio per giocare un grande europeo, ma la rottura del legamento crociato e la lesione del menisco lo terrà in infermeria per i prossimi 4/5 mesi: «Conosce l’importanza che ricopre per la nostra Nazionale e questo gli dà forza. Noi gli staremo vicino perché la Nazionale ha bisogno di Zaniolo e il calcio italiano ha bisogno di utilizzare al meglio questo grande talento», ha detto il presidente della Figcdopo aver fatto visita al calciatore alla clinica Villa Stuart. Il pericolo potrebbe essere la fretta di recuperare per giocare: «Dobbiamo salvaguardare l’integrità del ragazzo deve seguire il suo programma ben controllato dai sanitari. La Roma sotto questo profilo è molto attenta, noi ci posizioniamo a valle dopo ogni scelta dei medici e della volontà del ragazzo. Per noi è importante, una pedina fondamentale, ma viene prima l’integrità». In chiusura un commento sul ct Robertopresente in tribuna all’Olimpico durante il match contro la Juventus: «Ci siamo rimasti male tutti. L’amarezza e la rabbia in un primo momento, poi oggi siamo un po’ più tranquilli nel vedere la serenità di questo ragazzo». No comment sulle condizioni del terreno di gioco.