Non è un momento semplice per l’Audace che è alle prese con alcuni problemi d’organico. Per far fronte a questo, la società di Genazzano aveva messo a segno l’eccezionale colpo del ritorno del centrocampista offensivo Marco Demofonti, di rientro dopo le esperienze con La Spezia e Sambenedettese. Ma al momento del tesseramento, ecco la doccia gelata: gli svincolati dai professionisti potevano firmare per una società dilettante solo entro il 30 gennaio scorso, quindi i termini sono scaduti.«Un vero peccato – conferma mister Marco Di Rocco – Il ragazzo aveva mostrato grande entusiasmo e noi lo avevamo accolto a braccia aperte. La società sta cercando di verificare se ci sono margini per risolvere positivamente la situazione, ma è molto dura. Demofonti lo avevo visto in ottime condizioni e probabilmente sarebbe sceso in campo nella sfida di domenica a Pomezia». Un match che peserà sicuramente sulla classifica di entrambe le squadre. «Nonostante i problemi dell’ultimo periodo, l’Audace vuole continuare a stare nelle posizioni di vertice» dice Di Rocco che poi si toglie un “sassolino” proprio nei confronti del prossimo avversario.«Sinceramente non mi sono piaciute alcune analisi dopo il match d’andata in cui noi abbiamo fatto la nostra partita e nemmeno il tipo di messaggio secondo cui il Pomezia dovrebbe vincere tutte le partite perché superiore a ogni avversario, organici alla mano. Invece credo che la squadra che più mi ha impressionato è il Tor Sapienza e non credo sia giusto delegittimare il percorso di società come quella capitolina che stanno facendo un signor campionato. Per quanto riguarda domenica, nonostante le squalifiche di Giordano e Boninsegna e altri problemi in mezzo al campo, noi proveremo a giocarci le nostre carte». Tra i convocati Di Rocco ha inserito anche l’ex player manager (e suo grande amico) Daniele Greco, ma l’allenatore smentisce (non seccamente) il suo ritorno. «La mia è stata quasi una provocazione, Daniele non si è più allenato e la sua attività professionale non gli permetterà di rivestire almeno nell’immediato la maglia dell’Audace».