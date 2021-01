Gomez: «Al Siviglia con entusiasmo, è un onore giocare con la maglia che ha indossato Maradona​»

Papu Gomez è pronto a cominciare la sua sfida al Siviglia. Il trequartista ex Atalanta è stato presentato nel pomeriggio dal club spagnolo: «È stato tutto un po’ sorprendente. Per me è una nuova avventura, in un grande club come il Siviglia. La vita in un altro Paese cambia completamente, ma sono molto felice ed emozionato. Sarà una bella sfida per me. Devo adattarmi presto, anche se ho sempre guardato il calcio spagnolo e un po’ lo conosco. Sarà un’avventura entusiasmante, voglio realizzare cose importanti con il Siviglia e cercare di dare il massimo per portare il club a successi mai ottenuti. Non so se sia destino, ma ho rapporti con tanti ragazzi che hanno giocato qui e altri che ci hanno vissuto. Mi hanno parlato molto bene di Siviglia come club e come città. Ho sentito così tante cose belle che mi è venuto naturale dire che mi sarebbe piaciuto giocare in questa squadra. Seguo il Siviglia su Instagram da molto tempo per vedere i risultati e le notizie. Mi piace l’entusiasmo della gente. È incredibile che oggi io sia qui».

Ora è tempo di cominciare una nuova avventura: «Oggi i calciatori giocano più a lungo. Se ti prendi cura di te stesso e non hai avuto molti infortuni, puoi giocare fino a 38-39 anni. Poi c’è l’ambizione di voler stare ad alti livelli, scendendo in campo ogni 3 giorni. Questo richiede un certo stile di vita, conoscere il proprio corpo e tanto riposo. La testa è tutto, ci sono tanti giocatori della mia età o più vecchi che fanno la differenza».

Al Siviglia sono passati tanti argentini: «Tanti argentini sono passati da qui, è una bella storia. Ognuno di loro ha lasciato il segno e spero di poter contribuire un po’ anche io. Maradona ha giocato a Siviglia e tutti gli argentini sono sempre orgogliosi di poter indossare una maglia che indossava anche Diego».

