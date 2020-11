Maradona, dalla "mano de dios" al "gol del secolo" contro l'Inghilterra

La storia di Diego Armando Maradona passa, anche, per i suoi gol. La storia del più grande giocatore di tutti i tempi scorre come la palla fa sul campo, fino a terminare la sua corsa in rete. Su Youtube, da quando è stato inventato questo social network, ogni giorno vengono caricati video su Diego e la sua storia. Su Youtube si trovano ore e ore, che diventano giorni, di filmati sulle gesta del numero 10 per eccellenza.

Il Gol del secolo, premio conferito dalla Fifa, fu il secondo gol di Maradona nei quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 1986 tra l'Argentina e l'Inghilterra, siglato il 22 giugno 1986 allo Stadio Azteca di Città del Messico. L' "aquilone cosmico" raccontato da Victor Hugo Morales, il telecronista che meglio di tutti ha raccontato l'eroe argentino.

