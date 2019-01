Gol ed emozioni: Cagliari ed Empoli pareggiano 2-2

Ultimo aggiornamento: 20:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche per Cagliari ed Empoli parte il girone di ritorno. La pausa di mercato ha portato una sola novità nelle rose di sardi e toscani, Valter Birsa che esordisce da titolare con la maglia rossoblù. Poche sorprese negli undici iniziali, Cigarini in cabina di regia al posto di Bradaric per il Cagliari, il gioiellino Traorè in campo per l'Empoli, fresco di cessione alla Fiorentina: rimarrà fino a giugno. Primi quindici minuti in cui il Cagliari schiaccia sul pedale dell'acceleratore, fa girare bene palla e crea occasioni: al 13' Pavoletti va in gol ma in fuorigioco, al 17' l'ariete livornese tenta una semirovesciata ma spedisca alto. Stessa giocata spettacolare dall'altra parte al 24': Miha Zajc cerca in semirovesciata di sorprende Cragno con la palla che sfila di poco al lato, prima occasione importante per l'Empoli. I toscani prendono le misure al Cagliari e si affacciano spesso in area rossoblù, ma le chance più importanti sono ancora di marca sarda. Al 32' Ionita, in tuffo, sfiora il palo alla sinistra di Provedel, che al 37' non può nulla sullo stacco perentorio di Leonardo Pavoletti: il Cagliari diventa la squadra di questo campionato ad aver segnato più reti di testa, otto, staccando l'Inter. I toscani non ci stanno e negli ultimi 6 minuti creano due azioni pericolose: nella prima, al 37', il tiro di Caputo è deviato da Traorè, nella seconda, al 45', Acquah è anticipato in extremis da Romagna.Il secondo tempo inizia senza cambi e con lo stesso copione degli ultimi minuti del primo: l'Empoli cerca il pari, il Cagliari di chiuderla. I rossoblù continuano a far girare bene palla e i primi quindici minuti si caratterizzano per l'ovazione della Sardegna Arena per il campioncino di casa, Nicolò Barella, più che per le azioni pericolose. Al 56' "veronica" del numero 18 rossoblù, che salta secco Ucan, nel frattempo entrato per Brighi, ma conclusione che si perde alta sulla traversa. Partita giocata sulle "fiammate" dei talenti in campo, al 69' Zajc si libera di due giocatori e mette al centro per Di Lorenzo in ritardo per l'appuntamento con il gol: questione di centimetri. Sono solo le prove generali per la prima rete in serie A: il terzino di Lucca è infatti puntualissimo al 70' quando sul cross di Pasqual batte Cragno con un inserimento perfetto. Il Cagliari, che nel frattempo aveva sostituito Birsa con Faragò, buono il suo esordio, mette dentro anche Farias per Joao Pedro e Bradaric per Cigarini: L'Empoli aveva già messo dentro Rodríguez per Acquah. Dai cambi guadagna più l'Empoli, più in palla dopo il pari. Puntuale, all'80', il vantaggio degli ospiti che ammutolisce la Sardegna Arena: Zajc completa la sua scintillante partita con un potente tiro che buca Cragno per l'1-2. Il Cagliari non perde la testa e al 91' evita la beffa con la rete di Farias per un 2 a 2 giusto. Al 93' fischio finale di una partita divertente, giocata bene da entrambe le squadre, spettacolo soprattutto per gli spettatori "neutrali". Cagliari che sale a 21 punti, Empoli a 17, per la prima vittoria del girone di ritorno bisognerà aspettare per entrambe.