Italia-Austria, gol di Arnautovic annullato dal Var. Poco prima l'esultanza polemica

Sabato 26 Giugno 2021, 22:31 - Ultimo aggiornamento: 22:39

Arnautovic segna, esulta in maniera polemica contro i tifosi che erano in tribuna facendo con la mano destra il segno del «parlate, parlate» e porta in vantaggio i suoi in Italia-Austria. Anzi no. Perché Taylor, dopo il check del Var, annulla per fuorigioco facendo tirare un grande sospiro di sollievo agli azzurri che già credevano di dover rimontare lo svantaggio agli Europei.

APPROFONDIMENTI IN CENTRO Video ROMA Foto EURO 2020 La gaffe di Chiellini

Italia-Austria, Chiellini e la gaffe sul razzismo: «Combatteremo il nazismo in altro modo»

La Nazionale, dopo lo 0-0 del primo tempo, è entrata male in campo nel secondo tempo fino al 65' quando dopo una sponda di un compagno, Arnautovic di testa ha battuto Donnarumma in uscita facendo esplodere di gioia la sua panchina. Una gioia momentanea, perché poi l'inglese Taylor ha alzato il braccio in segno di fuorigioco. Merito del Var. Pochi minuti dopo, scena simile: l'Austria chiede un rigore per un fallo su Hinteregger, ma dopo un consulto col Var Taylor segnala un altro fuorigioco che toglie ogni dubbio sul presunto contatto.