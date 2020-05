© RIPRODUZIONE RISERVATA

Adesso è anche ufficiale:nel 2014, saluta ila parametro zero. «Il rapporto lavorativo che abbiamo con lui terminerà quest’estate - la conferma del ds dei gialloneri,-. È veramente un bravo ragazzo e questa decisione è arrivata dopo un confronto fra tutte le parti». La scelta risale allo scorso inverno e nell'ultimo periodo non ci sono mai stati ripensamenti. Del resto, il ritorno a Dortmund del fantasista classe '92 è da dimenticare: colpa dei tanti infortuni e di quei problemi di metabolismo, che gli hanno impedito di esprimersi ad alti livelli. E proprio i dubbi sulle sue condizioni fisiche influenzeranno molto il calciomercato. Alcuni intermediari lo hanno offerto in Spagna e in Italia (risultano contatti con Milan, Lazio, Roma e Fiorentina), ma nessun club di prima fascia ha deciso di investire, al momento, tanti milioni sul tesseramento del duttile centrocampista.E con la crisi economica per l'emergenza coronavirus saranno tanti i parametri zero a vivere un'estate meno vivace. Lo stesso Cavani , al tavolo con Inter e, dovrà abbassare le richieste di ingaggio. Discorso simile per Willian e Pedro. Ques'ultimo, in uscita dal, piace molto alladi Fonseca e in Spagna. A proposito di Liga, Callejon ha ricevuto offerte da Valencia e Siviglia, ma il suo ingaggio da 3 milioni all'anno ha frenato le società interessate. Sessione più dinamica per Bonaventura. Sul taccuino di, il jolly rossonero spera di trasferirsi a Roma grazie alla mediazione del suo agente,