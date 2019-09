I 40 anni di Goal di Notte: stasera puntata speciale su Teleroma56

Ultimo aggiornamento: 13:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo 1602 puntate di Goal di Notte a Roma, la storica trasmissione della domenica sera dell'etere romano ( e non solo) compie 40 anni. Grande l'emozione del creatore e conduttore Michele Plastino, che negli anni nel suo salotto (con o senza pubblico) ha ospitato decine di campioni (quando ancora le società concedevano libertà ai propri tesserati). In foto vedete la storica puntata con la presenza di Paulo Roberto Falcao, fratello di latte di uno dei personaggi culti di GdN, Pato. Laziali e romanisti (ma la formula si è ripetuta con successo anche in altre città) come i compianti Chinaglia o Di Bartolomei che si confrontavano a botta calda su Teleroma56 con i giornalisti romani dopo le partite. Con i contributi della gente da casa ad aizzare il dibattito. Più che un processo alla Biscardi, una sorta di confessione collettiva, con molta ironia. Nei 40 anni di Goal di Notte si sono formati giornalisti poi divenuti personaggi di riferimento del calcio in tv rivoluzionato dalle pay.Negli anni della scalata delle tv locali, proprio Goal di Notte si segnalò per le lunghe dirette fiume nei momemnti più drammatici delle squadre romane (calcioscommesse) o di gioia come gli scudetti di Roma e Lazio nel 1983, 2000 e 2001 e per i servizi di reportage da bordo campo che lo stesso Plastino realizzava.