Globe Soccer, Ronaldo nominato calciatore del secolo

Cristiano Ronaldo ha ottenuto il titolo di miglior giocatore del secolo, assegnato ai Glober Soccer Awards nella cerimonia di premiazione in corso in Dubai. Il portoghese che indossa la maglia della Juventus è stato preferito a Leo Messi, Ronaldinho e Mohamed Salah. «È un traguardo eccezionale e un grande onore per me e mi dà una nuova motivazione ad andare avanti nella carriera - ha detto CR7 -. Voglio dire grazie a Globe soccer, a coloro che hanno votato per me ma soprattutto ai miei compagni di squadra e di nazionale e ai club per i quali ho giocato. Un grande merito va alla mia famiglia, che mi ha sempre sostenuto», ha concluso il portoghese, apparso emozionato.Cristiano Ronaldo è il calciatore del secolo. Il portoghese è stato premiato ai Globe Soccer Awards in corso a Dubai.

Il bomber polacco Robert Lewandowski è stato nominato giocatore dell'anno nell'ambito dei Globe Soccer Awards, la cui cerimonia di premiazione è in corso in Dubai. Il giocatore del Bayern Monaco ha battuto nelle preferenze Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Il Bayern festeggia anche il riconoscimento quale squadra dell'anno, dopo che il suo allenatore, Hans Dieter Flick, ha ricevuto il premio per miglior allenatore. Al Real Madrid è andato invece il titolo di squadra del secolo.

