Globe Soccer, Italia protagonista: tutti i premi azzurri a Dubai

Italia pigliatutto ai premi Globe Soccer a Dubai. Nell'ordine: la nazionale di Roberto Mancini premiata come squadra dell'anno: Gianluigi Donnarumma come miglior portiere; Leonardo Bonucci si è invece preso il premio come miglior difensore; Federico Pastorello è stato proclamato procuratore dell'anno.

E infine è stata anche premiata la Lega di Serie A per le innovazioni tecnologiche: a ritirare il premio in questo caso è stato Luigi De Siervo. Incredibile. Una Nazione che fa insomma incetta di premi, tutti meritati ovviamente, dopo un'annata incredibile. Sognando, ovviamente, il Mondiale qatariota ancora in bilico. Purtroppo. E ce lo contenderemo, probabilmente, con CR7.

RONALDO SUPERSTAR

Negli anni passati Cristiano Ronaldo era stato premiato come miglior giocatore dell'anno: stavolta invece si prende quello di miglior marcatore di sempre, dopo aver distrutto ogni record con la nazionale portoghese. Premiati, infine, anche Lewandowski come marcatore dell'anno, il Chelsea come squadra maschile del 2021, Mbappè come miglior calciatore di questi 365 giorni che sono ai titoli di coda: il francese, prossimo a passare al Real Madrid, alza questo trofeo per la prima volta.