Dubai, l'anno del calcio internazionale si apre con il Globe Soccer

Il 2019 del football internazionale parte dagli Emirati Arabi Uniti, che alla vigilia della fase finale della Coppa d’Asia (24 Nazionali, al via il 5 gennaio ad Abu Dhabi), propongono un parterre straordinario per Globe Soccer e i suoi Awards. Il Presidente della Fifa, Gianni Infantino, i campioni del Mondo della Francia, i due Ronaldo (il “Fenomeno” Nazario e lo juventino Cristiano) e Ronaldinho, i rappresentanti della Juventus sono solo un aspetto di una partecipazione ai lavori sempre più qualificata grazie al contributo e alla presenza dei massimi dirigenti e tecnici del settore, come Soriano (CEO del City Group), Hutton (Liverpool), Gil (Atletico), Deschamps (Francia), Collina e Boban (Fifa). L'apertura è fissato per il 2 gennaio con la Dubai International Sports Conference nella quale si inquadra la X edizione di Globe Soccer e del Gala degli Awards. La conferenza rappresenta l’evento di punta del Dubai Sports Council il locale ministero dello Sport. Per Globe Soccer la data di gennaio è celebrativa, nel ricordo della prima edizione tenuta in coincidenza con l’inaugurazione della Burj Khalifa, la Torre più alta del Mondo il 4 gennaio 2010. Momento clou il Gala degli Awards che avrà luogo il 3 gennaio alle 21.30 locali (le 18.30 in Italia) ed assegnerà i riconoscimenti legati alla stagione 2018 ad ogni eccellenza del football, categoria per categoria (calciatori, arbitri, dirigenti, squadre). Tanti i nomi tra i candidati: dai campioni Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé e Antoine Griezmann, per la categoria di Best Player, fino ai rappresentanti di club come Real Madrid, Atletico Madrid e Liverpool. Grande spazio anche al calcio italiano con candidati del calibro di Massimiliano Allegri per la categoria di Best Coach e Stefano Castagna per la categoria di Best Agent. Manca la Juventus per scelta dell’Eca di Andrea Agnelli. In corsa anche Fabio Paratici, presente tra i bianconeri con Cristiano Ronaldo e Matuidi. Sky, secondo tradizione, trasmetterà la serata dedicata alle grandi stelle del calcio.