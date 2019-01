Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo miglior giocatore. Per Capello il premio alla carriera

Cristiano Ronaldo ha vinto per la terza volta in carriera i Globe Soccer Awards in corso di svolgimento a Dubai. Il 33enne portoghese, da luglio in forza alla Juventus, ha avuto la meglio sui due attaccanti della Francia campione del mondo, Antoine Griezmann e Kylian Mbappé.



Fabio Capello ha vinto il premio alla carriera ai Globe Soccer Awards in corso di svolgimento a Dubai. Il 72enne tecnico friulano ha ringraziato tutte le squadre che ha diretto: Milan, Real Madrid, Roma, Juventus e le Nazionali di Inghilterra e Russia e ha individuato nella finale di Champions League del 1994 vinta alla guida del Milan contro il Barcellona per 4-0 come «il ricordo più bello».



L'Atletico Madrid è stato premiato come migliore squadra. Il club spagnolo ha avuto la meglio, a sorpresa, sui 'cuginì del Real Madrid, vincitori a maggio della terza Champions League di fila, e sul Liverpool.

