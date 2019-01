Globe Soccer Awards, doppietta di Cristiano Ronaldo: miglior giocatore e gol. Per Capello premio alla carriera

Cristiano Ronaldo comincia il 2019 con una doppietta il portoghese della Juventus ha infatti vinto per la terza volta in carriera i Globe Soccer Awards, la cui cerimonia di consegna è in corso a Dubai. A CR7, che ha superato nel voto finale i due francesi campioni del mondo, Antoine Griezmann e Kylian Mbappé, è andato anche il premio per il miglior gol dell'anno che, ovviamente, è la mirabolante rovesciata allo Juventus Stadium nell'ultima Champions, quando il portoghese giocava ancora nel Real Madrid. Fabio Capello ha ricevuto il premio alla carriera nella categoria allenatori, mentre l'Atletico Madrid è stato premiato come migliore squadra, superando i cugini del Real e il Liverpool.

Ultimo aggiornamento: 20:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA