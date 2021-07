Hysaj, ultrà ancora all'attacco: «Verme, la Lazio è fascista»

Martedì 20 Luglio 2021, 00:09 - Ultimo aggiornamento: 08:05

Non si placa l'ira degli ultras contro Elseid Hysaj, "reo" di aver cantato «Bella Ciao» nel ritiro della Lazio. Esposto in serata uno striscione su un ponte della capitale con su scritto: "Hysaj verme. La Lazio è fascista". L'episodio segue quello di sabato in un ristorante di Auronzo, in cui il terzino era stato ripreso a brutto muso per aver anche immortalato il video.

Poi fatto rimuovere dalla Lazio, col conseguente comunicato di oggi per giustificare il gesto: «È compito della Società tutelare un proprio tesserato e sottrarlo a strumentalizzazioni personali e politiche che certamente in questo caso nulla hanno a che vedere con il contesto informale ed amichevole in cui si è svolto l’episodio. Il ritiro della squadra deve proseguire nel massimo impegno sportivo e nel clima di serenità che si è respirato fino ad oggi».