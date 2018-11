© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come consuetudine a questo punto dei campionati, superato lo scoglio della decima giornata, si può cominciare a delineare una proiezione affidabile delle forze in campo. È infatti questo il tempo standard per fare in modo che i calciatori entrino in condizione atletica ottimale e il gruppo riesca ad esprimere ciò che ha assimilato durante la preparazione e la prima fase del campionato. Gli under hanno finalmente cominciato a calarsi nella categoria dei grandi e iniziano a rappresentare la vera arma in più per chi ha saputo scegliere.Gli allenatori ora sono in grado di capire se il loro input è stato recepito e intuire dove poter migliorare e chi sono quei giocatori che hanno risposto meglio alle sue sollecitazioni. Le società potrà constatare se il lavoro svolto e le prospettive future rispecchiano i loro piani di inizio stagione. L’unica anomalia che sarebbe da considerare positiva è la fine della “caccia dell’allenatore”. Pratica in cui da sempre si cimentavano quasi tutti i dirigenti di tutte le squadre, chi più e chi meno, quasi fosse un passatempo.In ogni società c’è sempre qualcuno a cui non piace il mister e lotta per sostituirlo. Quest’anno, almeno fino ad ora, nonostante in qualche caso ci siano risultati veramente scadenti, la tendenza è quella di dare fiducia all’allenatore scelto in estate, che quindi rimane al suo posto. Ma non fatevi illusioni. Il "caccia allenatore" non è finito, l’istinto di far saltare le panchine in società esiste sempre, è stato solo sepolto da esigenze economiche. Già, perché un nuovo allenatore costa... Quindi? Spazio alla solita frase fatta: “Andiamo avanti così finché ce la facciamo, tanto l’allenatore conta poco…". Salvo che non si trovi qualcuno che non pesi sul bilancio. Anzi, magari qualcuno che dia una mano.... E se qualcuno ha questo potenzialità è il momento di farsi avanti...