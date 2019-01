© RIPRODUZIONE RISERVATA

È una delle punte di diamante della Valle del Tevere, la formazione che sta legittimando la propria supremazia a suon di prestazioni e gol. Igor Giurato, racconta il momento di forma della sua squadra, parlando di come il calcio a Forano viva un momento magico per risultati e divertimento.Stiamo vivendo un ottimo momento, in linea con gli obiettivi che ci siamo prefissati ad inizio stagione. Dobbiamo mantenere questo trend, perché è l’unica via che ci può portare a vincere il campionato.Siamo assolutamente consapevoli che le sorti del campionato in questo momento dipendono da noi. Abbiamo la possibilità di essere artefici del nostro destino ogni volta che entriamo in campo, senza dimenticare comunque che ci sono delle ottime avversarie in lizza per il nostro stesso obiettivo.Spesso sentiamo che giocare alla Valle del Tevere sia una fortuna per chi ama il calcio. Questo senza dubbio per le doti di un tecnico riconosciuto come uno dei migliori in circolazione. Ti senti di condividere questo pensiero comune?Sono d’accordo, giochiamo un ottimo calcio sia in partita che in allenamento dove ci divertiamo molto. Il Mister prepara sempre delle sedute molto tecniche con ritmi altissimi. Per un giocatore come me, questo è sicuramente positivo ed un motivo in più per arrivare al campo con la voglia di fare bene.Benissimo, con Danieli abbiamo un ottimo rapporto. Un’intesa reciproca che ci porta ad essere una coppia ben assortita.Mi auguro sempre di segnare. Per un attaccante è un obiettivo costante che però va di pari passo con il bene della squadra. Ovviamente mi auguro di vincere il campionato con la Valle del Tevere, sarebbe un sogno.