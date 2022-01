Roma, l'ex ad Giudo Fienga ringrazia gli ultras: «Mi avete insegnato che questo club non è solo un'azienda»

L’ex amministratore delegato della Roma Guido Fienga ha regalato delle targhe a 10 gruppi della Curva Sud con raffigurata la coreografia del derby del 18 novembre 2017 e con la frase incisa: «Ringrazio i tifosi per avermi insegnato che la Roma non è solo un'azienda ed è molto più di una squadra di calcio». Un pensiero che gli ultras hanno apprezzato e che nasce da lontano, dai tempi un cui Fienga era dirigente della Roma e i Friedkin da poco proprietari del club.

APPROFONDIMENTI IL BIG MATCH Roma, da Mancini a Ibanez: la carica degli ex per battere... FINANZA A.S. Roma, Fiengo lascia. Pietro Berardi nuovo CEO e DG

L’ex ad ha sposato la battaglia dei tifosi che avevano firmato una petizione che ha raccolto 12.680 firme per ripristinare il vecchio stemma della società, quello con la “Lupa” e la scritta ASR. Dan Friedkin ha raccolto la richiesta, facendolo applicare inizialmente sulle mascherine della società e in questa stagione sulla terza maglia da gioco. Non solo, Fienga ha fatto recapitare ai gruppi proprio 12.680 mascherine con il vecchio stemma che gli ultras hanno distribuito a tutti i sottoscrittori a fronte di un’offerta libera che sarebbe stata devoluta in beneficenza. I soldi raccolti sono serviti ad acquistare un macchinario per il Bambino Gesù, aiuti per una ludoteca del quartiere Quarticciolo di Roma e per una casa famiglia.